Harry et Meghan veulent participer l'année prochaine aux festivités du jubilé de platine de la Reine

Le palais de Buckingham a annoncé ce mercredi que les Britanniques bénéficieront d'un week-end férié de quatre jours en juin 2022 afin qu'ils puissent célébrer les 70 ans de la Reine sur le trône. De nombreuses festivités auront lieu à travers le Royaume-Uni auxquelles les membres de la famille royale participeront.

Contre toute attente, le prince Harry et son épouse Meghan Markle veulent revenir en Angleterre pour l'occasion et participer au jubilé de platine de la Reine provoquant un "nouveau casse-tête" pour la famille royale. En effet, les relations sont pour le moins tendues depuis les allégations tenues à l'égard des membres de la famille royale lors de l'interview controversée du couple avec Oprah Winfrey.

Harry et Meghan, qui ont officiellement démissionné en tant que membres de la famille royale et qui ont été déchus de leurs parrainages royaux et de leurs titres militaires, veulent être inclus dans le planning de quatre jours prévues l'année prochaine pour célébrer la Reine.

Un initié du Palais a confié son étonnement au journal du Sun: "Harry veut être là. Cela se présente comme un fameux casse-tête et ça va être très gênant. Où seront-ils positionnés s'ils sont présents ? A quels événements peuvent-ils assister ? Allons-nous les mettre sur le balcon de Buckingham Palace pour le défilé aérien ? C'est une célébration des 70 ans de service de la reine à la nation et ce fait-là ne doit pas être éclipsé."

"Il y a maintenant tellement de questions sur ce qu'il faut faire avec Harry et Meghan."

Depuis son déménagement aux Etats-Unis, le prince Harry n'est revenu qu'une seule fois, à l'occasion des funérailles de son grand-père, le prince Philip où il a été reçu avec un accueil glacial par certains membres de la famille royale.

Harry devait également retourner au Royaume-Uni le mois prochain pour l'inauguration de la statue de sa mère en l'honneur de la princesse Diana le 1er juillet – à l'occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire. Mais ses plans sont incertains car sa femme Meghan doit accoucher dans les prochaines semaines, a déclaré un expert royal.