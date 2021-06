La femme de Benjamin Castaldi, Aurore, gravement touchée par le Covid: "J'ai vu partir ma femme inconsciente"

Dans Touche pas à mon poste mercredi soir, Benjamin Castaldi, chroniqueur dans l'émission, a raconté l'expérience douloureuse qu'il a vécue à cause du Covid.

Si, pendant plusieurs jours, il n'était pas sur le plateau, c'est parce que son épouse, Aurore, a contracté une forme sévère de la maladie. Tout le monde a eu le Covid dans sa famille : lui, la fille de son épouse, et même leur bébé, Gabriel, âgé de 9 mois.

Mais c'est l'état de sa femme qui a été le plus préoccupant. "J'ai vécu le Covid il n'y a pas très longtemps d'une façon dramatique ! Je l'ai eu mais surtout j'ai vu partir ma femme inconsciente et emmenée par le Samu. Donc je peux dire que j'étais un peu énervé sur le sujet", a-t-il lancé.

Il a profité de son expérience traumatisante pour mettre en garde les téléspectateurs : "Je pense qu'il faut faire vraiment attention. Quand on voit ce qu'il se passe à Paris, quand on voit les terrasses, il n'y a aucune distance, pas de masques et c'est normal, ça fait 18 mois qu'on est enfermé donc je comprends que les gens veuillent sortir. Moi le premier, j'ai été en terrasse. Mais vu que j'ai été vacciné et que j'ai eu le Covid, peut-être que je suis un peu à l'abri", a ajouté Benjamin Castaldi.

Le chroniqueur avait effectivement déjà eu sa première dose de vaccin lorsqu'il a contracté la maladie.