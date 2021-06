Meghan et Harry: Archie est prêt à accueillir sa petite sœur

Meghan et Harry s’apprêtent à accueillir leur deuxième enfant. Avant l’arrivée de leur fille, les Sussex profitent des derniers moments en famille à trois avec leur fils aîné, Archie. Le petit garçon serait très excité à l’idée de rencontrer bientôt sa petite sœur.

L’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur n’est jamais simple dans une famille. Mais chez les Sussex, le petit Archie semble prêt. Meghan et Harry l’ont déjà préparé à ce changement. Selon une source citée par le site Life & Style, le fils du prince Harry est très excité à l’idée de rencontrer sa petite sœur.

"Archie a hâte de rencontrer sa petite sœur et adore mettre sa main sur le ventre de sa maman et sentir le bébé bouger," raconte cette source.

De son côté, Meghan Markle vit une grossesse physiquement plus compliquée que la première. "Meghan ne dort pas, a beaucoup de nausées et a dû annuler quelques obligations professionnelles," relate une autre source au magazine In Touch Weekly. Heureusement, sa maman, Doria Ragland, est présente pour l’aider.