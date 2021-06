Meghan et Harry: Sophie de Wessex livre des mots FORTS sur la polémique qui agite sa famille

Sophie de Wessex est l'épouse du prince Edward, dernier enfant de la Reine Elizabeth II et du prince Philip. Depuis le retrait de Meghan et Harry, le couple a été mis au-devant de la scène, puisqu'il prend une place plus importante au sein de la monarchie. Et cela n'a pas l'air de déranger la mère de famille de 56 ans, qui a déclaré au Telegraph: "Naturellement, les médias recherchent des personnes pour combler ce qu'on appelle le vide. Si les gens veulent faire plus attention, alors tant mieux. Nous continuons à faire ce que nous faisions".

Une longue discussion avec le prince Harry

Aujourd'hui, elle et son mari sont en bons termes avec les Sussex. Lors des funérailles du prince Philip, Sophie de Wessex a révélé avoir eu une très longue discussion avec le prince Harry, sans en révéler le contenu. Même si le prince Edward s'était, selon plusieurs médias, montré très froid en ne venant pas saluer le prince Harry, Sophie de Wessex a peut-être tenté d'aller vers ce dernier. Ses intentions sont claires et pour elle, il n'y a pas de doutes, Harry et Meghan auront toujours une place importante. "Nous sommes toujours une famille, peu importe ce qui se passe, nous le serons toujours", a-t-elle déclaré au Telegraph.