Grégoire Lyonnet atteint par le variant anglais: Alizée donne des nouvelles de son état

Grégoire Lyonnet a été testé positif au covid-19 il y a quelques jours. Alizée a donné des nouvelles du danseur sur le compte Instagram de leur école de danse située en Corse le 4 juin afin de rassurer ses fans.



"Bonsoir ! Certains d’entre vous le savent déjà Grégoire a été testé positif ce mercredi… le variant anglais… malgré le respect des gestes barrières, une proximité la plus limité possible avec les élèves et le port du masque pendant les cours de danse, il a été contaminé", a débuté l'épouse du chorégraphe.

"Il est fatigué, mais ça va de mieux en mieux. Il est isolé de ses proches pendant 10 jours … Restez vigilant, car ce fichu Covid continue de nous pourrir la vie. Merci aux parents pour leurs nombreux messages de soutien. Prenez soin de vous. A très bientôt en pleine forme", a poursuivi la chanteuse.