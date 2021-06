L'actrice Lisa Banes est entre la vie et la mort

Lisa Banes, actrice qui a joué dans les films "Gone Girl" et "Cocktail" a été hospitalisée dans un état critique samedi soir après avoir été blessée dans un accident avec délit de fuite à New York, a déclaré son manager.

La comédienne de 65 ans a été percutée par un scooter ou une moto dans l'Upper West Side de Manhattan, près du Lincoln Center, vendredi soir, alors qu'elle traversait Amsterdam Avenue pour se rendre à la Julliard School, a déclaré son manager David Williams dans un courriel à l'Associated Press.

Il a précisé que Lisa Banes était soignée à l'hôpital Mount Sinai Morningside pour des "blessures importantes".

Lisa Banes a joué des rôles secondaires dans "Gone Girl" avec Ben Affleck en 2014 et "Cocktail" avec Tom Cruise en 1988. À la télévision, elle a eu des rôles dans "Nashville", "Madam Secretary", "Masters of Sex" et "NCIS".