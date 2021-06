Meghan et Harry annoncent la naissance de leur fille: voici son prénom

Meghan, épouse du prince Harry, a accouché d'une petite fille ce vendredi 4 juin. L'enfant se prénomme Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor.

Le Duc et la Duchesse de Sussex ont annoncé la naissance de leur second enfant, une petite fille née le vendredi 4 juin à 11h40, sur le site internet de leur fondation Archewell. "C'est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le Duc et la Duchesse de Sussex, ont accueilli leur fille, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor."

Lili a vu le jour au Santa Barbara Cottage Hospital, en Californie. Elle pesait 3,480 kg. La maman et son enfant sont en bonne santé et se portent bien, elles sont déjà de retour à la maison familiale.



© Archewell.com

Dans son communiqué, le couple explique que la petite fille a été nommée Lili en hommage à son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II, dont le surnom était Lilibet. Lili est le onzième arrière-petit-enfant de la reine. Son second prénom a été choisi en hommage à sa "défunte grand-mère bien-aimée, la Princesse de Galles", Diana.

Le nouveau-né est leur deuxième enfant après Archie Harrison Mountbatten-Windsor, qui a deux ans. "Le Duke et la Duchesse vous remercient pour vos vœux chaleureux et vos prières alors qu'ils profitent de ce moment spécial en famille."

Le communiqué indique enfin: "Le 4 juin, nous avons eu la chance d'accueillir notre fille, Lili. Elle est plus que ce que nous n'aurions jamais pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l'amour et les prières que nous avons pu ressentir à travers le monde. Merci pour votre gentille et votre soutien continus pendant cette période si spéciale pour notre famille".