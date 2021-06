Après l'art, la princesse Delphine de Belgique se lance dans un nouveau business (photos)

Connue pour ses talents d'artiste, Delphine, la fille d'Albert II, ajoute une corde à son arc. Elle s'est en effet lancée dans un grand projet qu'elle a dévoilé dimanche sur Instagram. Il s'agit de mode puisqu'elle propose une collection de 3 robes directement inspirées de ses toiles.

"Je fabrique des châles à partir de mes peintures depuis de nombreuses années, pour les porter comme armure de protection et pour me rappeler de profiter de chaque minute de la vie", a raconté la Bruxelloise de 53 ans sur Instagram. Avec ces robes, elle passe à la vitesse supérieure et se dit "excitée" de présenter sa collection.

Les motifs de ses robes rappellent ses toiles avec des messages en grosses lettres noires : "Never give up", "everything is going to be fine". Par ces mots, Delphine a durant plusieurs années exprimé sa colère et sa tristesse de ne pas être reconnue par son père, le roi Albert II. En janvier 2020, après plusieurs années de combat judiciaire, son père l'a finalement reconnu et elle porte désormais le nom de Delphine de Saxe-Cobourg.