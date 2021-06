Face à une avalanche de critiques sur Koh-Lanta, les Armes Secrètes, Denis Brogniart répond: "Est-ce qu’on devait aller aussi loin?"

Koh-Lanta Les Armes secrètes s'est terminé sur la victoire de Maxine vendredi. Et cette saison a été marquée par de nouveaux éléments qui ont bousculé le jeu à plusieurs reprises : les armes secrètes. Celles-ci étaient cachées sur l'île et l'aventurier qui en trouvait une se voyait doté d'un pouvoir lui permettant de retourner le jeu, ou tout au moins une situation. C'est ainsi que Vincent, le candidat chouchou a été éliminé, victime d'une arme secrète. Tout cela a nettement perturbé certains téléspectateurs qui se sont parfois montrés très critiques face à ces nouvelles règles. Pour certains, cette finale remportée par Maxine était "la pire de l'histoire de Koh-Lanta".

Dans un live sur Instagram après l'émission, Denis Brogniart leur a répondu. "Vous allez me dire: 'Cette année, je n’ai pas aimé ci, je n’ai pas aimé ça', mais chaque année, on peut très bien dire ça, chaque année, on peut dire des choses et on peut exprimer ses sentiments. C’est bien et c’est pour ça que les réseaux sociaux existent", a déclaré Denis Brogniart.

"On vous écoute, on vous entend", a assuré l'animateur. Il a ensuite expliqué pourquoi ces armes secrètes ont été mises en place. "Est-ce qu’on devait aller aussi loin ? Peut-être pas, mais vous savez, si chaque année, on vous proposait le même Koh-Lanta, avec les mêmes règles, ça fait belle lurette que Koh-Lanta n’existerait plus et que vous seriez lassés."