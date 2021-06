Clarence Williams III, acteur de "Purple Rain" et "The Mod Squad", est décédé

Clarence Williams III - célèbre pour ses rôles dans "The Mod Squad", "Half Baked" et plusieurs autres films et séries - est décédé à l'âge de 81 ans.

L'équipe de direction de l'acteur vétéran a confirmé la triste nouvelle dimanche, précisant que Clarence était en fait décédé vendredi à Los Angeles des suites d'un cancer du côlon.

CWIII a une longue histoire avec son métier qui remonte aux années 60, lorsqu'il a débuté au théâtre et a percé à Broadway en remportant un Tony pour son travail dans "Slow Dance on the Killing Ground". Il a ensuite joué à la télévision et au cinéma, et a tenu un certain nombre de rôles mémorables.

On se souvient surtout de lui pour le rôle du détective Linc Hayes dans "Mod Squad" dans lequel il a joué pendant cinq saisons, soit 123 épisodes. Après cela, Clarence a continué à travailler, il a tenu des rôles secondaires dans des séries à succès comme "The Cosby Show", "The Littlest Hobo", "Hill Street Blues", "T.J. Hooker", "Miami Vice", "Nasty Boys", "Twin Peaks", "Tales from the Cyrpt", "The Highwayman", "Star Trek", "Walker, Texas Ranger" et d'innombrables autres.

Clarence a également joué plusieurs rôles marquants dans des films cultes, dont "Purple Rain", dans lequel il jouait le père troublé de Prince, ainsi que dans la comédie de Dave Chappelle "Half Baked", où il jouait le rôle d'un baron de la drogue local flamboyant, Samson Simpson, qui se battait en duel avec le commerce de la drogue.