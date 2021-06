"How I met your mother": le co-créateur de la série aimerait changer certaines choses

"How I met your mother" fait partie des séries très appréciées et pourtant fortement décriées aujourd’hui de part son rapport à la diversité et à l’image des femmes. Le co-créateur avoue qu’il aimerait à présent pouvoir changer certaines choses dans la série, notamment sur le personnage de Barney.

Les fans de la série "How I met your mother" se souviennent bien du personnage de Barney, dragueur toujours en chasse apportant un aspect comique au show souvent à cause de son manque de respect envers la gent féminine. Aujourd'hui, à l'heure où les langues se délient au sujet du respect de la femme, ce personnage fait débat. Même Carter Bays, le co-créateur de la série avec Craig Thomas, a révélé qu'il changerait bien quelques éléments de la série s'il le pouvait. "Je ne vais pas aller dans les détails, mais je vais juste dire que j'aimerais aller dans la salle de montage et à l'image de George Lucas pour Star Wars, changer certaines choses dont j'aimerais vraiment qu'elles n'existent pas, et qui ne manqueraient à personne," a-t-il écrit sur Twitter.