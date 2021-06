"Je tremble": qui est éliminé aux portes de la finale de Top Chef et qui se qualifie? (vidéo)

Les candidats avaient retrouvé leur chef de brigade pour découvrir les résultats de la dernière épreuve de demi-finale. Ils avaient une cloche à soulever pour découvrir les résultats, après avoir retracé leur parcours dans la compétition avec leur chef respectif.

Mohamed a été le premier à se qualifier étant donné qu'il a remporté la dernière épreuve de cette demi-finale consacrée à l'agneau. "Je l'ai, je l'ai, je l'ai", lance-t-il après avoir sauté dans les bras de sa cheffe de brigade Helène Darroze. "Je tremble", dit quant à elle la cheffe.

Matthias et Sarah arrivent en revanche ex-aequo. Lorsqu'ils décochent, ils découvrent un cercle orange révélant une nouvelle égalité entre les candidats. Michel Sarran, qui n'avait plus de candidat en course, a donc eu la lourde tâche de départager les deux chefs.

"Cette décision est terrible, je sais que je vais briser le rêve d'un des deux candidats", explique-t-il au moment de prendre sa décision. Rappelons qu'il a dégusté tous les plats de demi-finale à l'aveugle. Il n'a donc pas été influencé dans son choix.

En entrant dans la cuisine de Top Chef, Matthias et Sarah découvrent que Mohamed est qualifié et le félicitent. Michel Sarran annonce donc qui est le deuxième finaliste.

"C'est inhumain", lance-t-il au moment de donner le verdict : "Ce sera le candidat 1", dit-il. Et c'est Sarah qui l'emporte. Elle a beaucoup de mal à réaliser ce qui lui arrive, incrédule. Pour Matthias, la déception est immense. Mais il reconnait le mérite de Sarah en quittant la grande cuisine de Top Chef. Le jeune homme a eu un très beau parcours dans l'émission et salue l'audace de sa comparse par rapport à lui, qui n'a peut-être pas assez osé lors de cette demi-finale extrêmement serrée.