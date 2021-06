Un extraterrestre aperçu en Inde? Voici la vérité derrière la vidéo virale de l’étrange silhouette de Jharkhand (vidéo)

La vidéo d'une silhouette étrange marchant seule sur une autoroute à Hazaribagh, dans le Jharkhand en pleine nuit est devenue virale, relate le site Times now news. Certaines personnes sont persuadées qu’il s’agit d’un extraterrestre. D’autres ont même mentionné les agences spatiales ISRO et NASA, affirmant qu'un OVNI avait été aperçu dans la vidéo de 30 secondes.



La chaîne locale Jan Doot News a interviewé les deux jeunes hommes qui ont enregistré la vidéo virale. Les hommes ont déclaré que la vidéo a été filmée alors qu'ils rentraient de Chakradharpur à Seraikela via la route de Kharsawan.

Les hommes pensaient que l'étrange silhouette était une sorcière et ont crié "Chudail hai, ladki hai, record kar, record kar !" (Sorcière, sorcière ! C'est une sorcière).

La silhouette dans la vidéo est en réalité une femme marchant nue. Les hommes avaient posté une vidéo de 30 secondes sur le statut WhatsApp d'où elle a est devenue virale.

La vérité derrière la silhouette



"Nous retournions à Seraikela depuis Chakradharpur après avoir assisté aux funérailles de la mère d'un ami. Nous avons eu peur lorsque nous avons vu la femme pour la première fois et nous nous sommes arrêtés dans un magasin près de l'autoroute. Lorsque d'autres personnes sont arrivées sur place, nous leur avons demandé si elles avaient, elles aussi, vu cette femme. Elle n'était pas une sorcière. C'était une femme et cela a également été confirmé par d'autres passants", a déclaré à Alt News l'un des hommes, identifié comme Deepak. Il a ajouté que la vidéo a été tournée le 27 avril.

La raison pour laquelle la femme marchait nue reste un mystère. Le sous-inspecteur de Seraikela, Mohammad Noushad, a déclaré que l'affaire faisait l'objet d'une enquête.