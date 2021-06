Liam Payne (One Direction) révèle qu'il a souffert de pensées suicidaires "graves"

Le chanteur de 27 ans, a donné aux fans un aperçu franc de sa vie alors qu'il discutait de sa consommation excessive de "pilules et d'alcool" lorsque les tubes de son groupe, One Direction, étaient classés dans toutes les listes de meilleures ventes de musiques du monde.

S'adressant à Steven Barlett sur le podcast Diary of a CEO, Liam – qui a récemment annulé ses fiançailles avec le mannequin américain Maya Henry – a également révélé qu'il était incapable d'effectuer des tâches quotidiennes de base et qu'il se sentait toujours comme un enfant malgré ses 500 millions de livres sterling.

Liam a admis que pendant ses jours de gloire au sein du groupe One Direction, il avait lutté contre des problèmes de toxicomanie et de santé mentale qu'il avait gardés secrets jusqu'à présent.

Le groupe de Liam, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan et Zayn Malik a été formé dans l'émission "The X Factor" en 2010, et ils sont devenus le plus grand boys band du monde avant leur séparation en 2015.