"Une punition CRUELLE aux leaders du monde entier" : un des choix de Boris Johnson pour le G7 fait polémique

Le sommet du G7 aura lieu du 11 au 13 juin dans un village de Cornouailles. Boris Johnson a choisi l’hôtel dans lequel séjourneront les leaders du monde entier dont Emmanuel et Brigitte Macron, Angela Merkel, Joe Biden et Justin Trudeau, relate Gala. Mais l’établissement de la station balnéaire de Carbis Bay ne serait pas à la hauteur des dirigeants et dirigeantes.



"Pourquoi a-t-il décidé d'infliger une punition aussi inhabituelle et cruelle aux leaders du monde entier ?", s’interroge Adam Raphael, rédacteur du Good Hotel Guide . Pour ce dernier, il s’agit d’un mauvais choix, car l’hôtel reçoit de nombreuses mauvaises critiques.



"C'est cher et luxueux, mais pas assez bien", estime-t-il.

Les leaders du monde se feront leur propre opinion sur place.