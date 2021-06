RARE : Karine Ferri dévoile une photo de son mariage avec Yoann Gourcuff

Karine Ferri et Yoann Gourcuff se sont dit oui, il y a exactement deux ans. Le couple qui s’est marié le 8 juin 2019 file le parfait amour depuis de nombreuses années. C'était l’occasion parfaite pour l’animatrice de partager un joli cliché du grand jour sur son compte Instagram. Elle a accompagné sa publication d’une belle déclaration d’amour à son mari.



"À toi, au merveilleux papa que tu es devenu, au mari extraordinaire que tu es, à notre carré d’As. À toutes ces années passées à tes côtés et aux prochaines... À nos rides, à nos sourires, à nos souvenirs et surtout à notre avenir. Aux rires de nos enfants. Je t’aime de tout mon cœur", a écrit Karine Ferri.