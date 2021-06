Préparatifs du G7: cette description peu flatteuse du couple Macron par un célèbre magazine britannique

Le sommet du G7 aura lieu du 11 au 13 juin dans la station balnéaire de Carbis Bay dans les Cornouailles. Alors que l'hôtel choisi par le premier ministre britannique Boris Johnson ne fait pas l'unanimité, la presse britannique dresse un portrait détonnant des couples invités. Comme à chaque sommet des leaders mondiaux, les épouses et le mari de la chancelière allemande apporteront la touche glamour à ce rassemblement très attendu.

Le magazine Tatler, connu pour relater les potins de la haute société britannique, a dressé un portrait des futurs convives et c'est dans des termes étonnants qu'il a décrit le couple présidentiel français. "Le couple étrange", a-t-il titré entamant son paragraphe dédié à Emmanuel Macron et son épouse. "Brigitte Macron est notoirement beaucoup plus âgée que son époux", écrit le magazine, "faisant partie des vétérans de ce sommet".

Alors que la différence d'âge est mentionnée concernant le couple des Français, rien n'est stipulé au sujet du nouveau couple du premier ministre Boris Johnson, 56 ans, qui vient d'épouser Carrie Symonds, 33 ans, qui est 23 ans plus jeune que lui.

Amélie Derbaudrenghien, la compagne de notre ancien premier ministre Charles Michel, actuellement président du Conseil européen est, elle, décrite comme "discrète". "Amélie est une conseillère politique de haut niveau", précise Tatler, précisant que la compagne de Charles Michel est aussi considérée comme "un animal de la politique".