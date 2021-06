Patrick Bruel s'exprime sur la gifle donnée à Emmanuel Macron

Patrick Bruel était l'invité du RTL INFO avec Vous ce mercredi. L'artiste a présenté son nouveau single "A la santé des gens que j'aime". Un titre qui apparaîtra dans son nouvel album qui sortira en automne.

Cette chanson, qui se veut rassembleuse, "s'est imposée aux yeux de tout le monde comme immédiate car on vient de traverser quelque chose de difficile, de douloureux et qui aura peut-être des conséquences psychologiques très importantes", explique le chanteur.

L'artiste estime que ce moment a été très douloureux. A ses yeux, il a aussi été porteur d'un élan de solidarité extraordinaire "en même temps qu'un élan d'individualisme ou de repli sur soi tout aussi inquiétant".





"On est dans un moment où la fracture s'accentue", pense l'interprète de Qui a le droit. Il a également abordé la gifle donnée au président français Emmanuel Macron. "Mettre de l'huile sur le feu et accentuer les divisions est dommage". "L'attitude de notre président a été la bonne, d'en faire un non-évènement", estime Patrick Bruel.

Le chanteur sera en concert au cirque royal le 23, 24,25 et 26 novembre, au Forum de Liège le 27 et 28 novembre et à Forest National le 21 mars 2022.

Patrick Bruel est aussi à l'affiche du film Villa Caprice de Bernard Stora qui sortira le 16 juin.