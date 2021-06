Patrick Bruel sur l'Euro: si la France et la Belgique "pouvaient se retrouver pour une belle revanche, ça nous ferait plaisir à tous"

Patrick Bruel était l'invité du RTL INFO avec Vous ce mercredi. Le chanteur a confié qu'il comptait suivre l'Euro. "Je vais aller à Munich pour le premier match France-Allemagne. Voyons ce que ça va donner. C'est un plaisir de retrouver la grande compétition, le chemin des stades et que le public puisse y aller", explique le chanteur.

"Je pense que la France a toutes les chances de gagner l'Euro. Elle est favorite, mais quand on est très favori, c'est toujours un peu délicat. Je dirais que l'Angleterre a une belle carte à jouer, le Portugal aussi, la Turquie aussi et la Belgique évidemment", ajoute l'artiste.



"Si les joueurs phares ne sont pas blessés, je pense à Kevin De Bruyne et à Eden Hazard, je pense que la Belgique va évidemment faire un bout de chemin. Et qui sait, si on pouvait se retrouver pour une belle revanche, ça nous ferait plaisir à tous".