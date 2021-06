Agée de 20 ans, elle fait une crise cardiaque après avoir relevé un défi TikTok

La dernière lubie à la mode sur TikTok a valu une crise cardiaque à une jeune femme de 20 ans en pleine santé.

Avaler de la poudre protéinée à sec, c'est à dire sans la mélanger avec de l'eau ou du lait. C'est le dernier "challenge" tendance sur TikTok. Derrière ce défi, la croyance selon laquelle, ainsi avalée, cette poudre aurait nettement plus d'effet sur le corps que diluée. Sauf que ces poudres, très appréciés des adeptes de la musculation, n'ont pas été conçues pour être consommées comme tel.

Briatney Portillo, 20 ans, a cédé aux sirènes de ce phénomène viral. "Beaucoup de bodybuildeurs de TikTok le faisaient et je me suis dit 's'ils peuvent le faire, moi aussi'", confie-t-elle dans les colonnes du New-York Post. La jeune femme, qui travaille en tant que stripteaseuse et danseuse, assure que le but n'était pas pour elle de gagner en popularité sur le réseau social. "Je voulais juste plus d'énergie pour m'entrainer", raconte-t-elle.



À la salle de sport, elle a donc avalé une cuillerée de poudre protéinée sans liquide... et l'a immédiatement regretté. "Je me suis sentie comme si j'étais en train de suffoquer, raconte-t-elle. Je ne pouvais plus respirer. Je toussais beaucoup. J'ai commencé à boire de l'eau mais ma gorge était juste extrêmement sèche et mes gencives me brûlaient." Une fois que cette sensation d'étouffement s'est dissipée, la jeune femme a commencé son entrainement. Mais ensuite, "tout mon corps a commencé à me démanger, j'ai commencé à transpirer abondamment et j'ai eu la nausée", poursuit-elle.



Briatney a mis ces sensations sur le compte de son anxiété, mais rapidement, alors qu'elle partait travailler, elle a commencé à ressentir une douleur dans le bras gauche, qui l'a alertée. "Je savais que c'était les symptômes d'une crise cardiaque. Donc j'ai appelé le 911 et une ambulance est arrivée". À l'hôpital, on lui a diagnostiqué une NSTEMI, c'est à dire une attaque cardiaque où l'artère coronaire n'est obstruée que partiellement.



Si Briatney se porte bien et ne garde aucune séquelle de sa mésaventure, elle a tenu à mettre en garde les internautes quant aux dangers de ce type de challenge : "Ayant 20 ans, je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire une crise cardiaque à cause de la poudre. Je veux que les gens fassent attention à ce qu'ils consomment. Ce n'est pas parce que vous le voyez sur internet, même si ce sont des influenceurs de fitness qui en parlent, que c'est sans danger. Être jeune ne veut pas dire être invincible".