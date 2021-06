Thomas de Bergeyck papa pour la 2e fois: "Il s’est fait attendre comme le Messie"

Notre animateur et sa femme Maryse sont les parents d'un deuxième petit garçon.

Carnet rose pour Thomas de Bergeyck. Notre journaliste et sa compagne, Maryse Collignon, ont accueilli leur deuxième enfant mardi soir. Un petit frère pour Léopold, né en janvier 2019.

"Il s’est fait attendre comme le Messie, mais non: il est finalement arrivé hier soir : notre Charlie est en pleine forme, 3 kilos 750 et 51 cm, et il vous embrasse très fort !!! Sa maman se porte à merveille aussi", nous a confié le présentateur de "Place Royale". Notre rédaction souhaite tous ses vœux de bonheur à la famille.