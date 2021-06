 Blake Lively (Gossip Girl) est en deuil: elle vient de perdre un être cher

L'actrice Blake Lively, 34 ans, est en deuil. Son père Ernie Lively, est décédé à l'âge de 74 ans, des suites de complications cardiaques.

Ernie Lively était connu pour être un professeur d'art dramatique respecté à Hollywood. Il était marié à Elaine, la mère de Blake Lively depuis 1979, qui, elle, était une chercheuse de talent. L'actrice Blake Lively était très proche de ses parents. Dans ses nombreuses interviews, l'ancienne actrice de la série Gossip Girl souligne régulièrement l'importance de provenir d'une famille nombreuse qu'elle adore et comment ses parents l'ont inspirée à devenir actrice.

Ernie Lively a également joué des petits rôles à l'écran. Il a joué le père à l'écran de sa célèbre fille dans son premier film "The Sisterhood of the Traveling Pants" en 2005. Il a repris le personnage pour la suite du film en 2008.

Il avait également fait des apparitions sur grand écran dans Passenger 57, Turner & Hooch, Showdown In Little Tokyo et Mulholland Falls et a participé à de nombreuses séries télévisées telles que Falcon Crest, The X-Files, The Dukes of Hazzard, Seinfeld et The West Wing.

Selon sa famille, sa femme et ses enfants étaient à son chevet lorsqu'il est décédé et il laisse également dans le deuil neuf petits-enfants, dont les trois enfants de Blake avec son mari Ryan Reynolds.