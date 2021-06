Ce parachutiste ne s’attendait pas à atterrir en plein milieu d’un match de foot (vidéo)

Si les intrusions de spectateurs sur le terrain sont relativement fréquentes, on a moins l’habitude de voir un homme arrivé du ciel en plein match. C’est ce qui s’est produit dans un match de troisième division polonaise à Elblag, en Pologne.

Lorsque le parachutiste en question a commencé son vol, il n’avait pas du tout prévu un tel atterrissage. Mais un problème technique l’ayant contraint a avoir recours à son parachute de réserve, l’homme a dû abandonné ses camarades qui se dirigeaient vers l’aéroport, pour s’orienter vers l’alternative qu’il a jugé la plus sûre : un terrain de foot.



Les joueurs de l’Olimpia Elblag et de PISA Primavera Barczewo ont donc eu la surprise de voir atterrir le parachutiste en plein milieu de leur rencontre. Celle-ci a été brièvement interrompue pendant que l'homme ramassait son parachute et quittait le terrain.



Personne n'a été blessé, mais le parachutiste a tout de même écopé d’un carton jaune !