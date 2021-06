Sarah et Mohamed CHOQUÉS par la surprise que leur ont réservée leurs coéquipiers pour la finale de Top Chef: "Mais non!" (vidéo)

Après 18 semaines de compétition entre 15 jeunes cuisiniers plus créatifs les uns que les autres, ils ne sont plus que 2. Leur défi : réaliser un menu gastronomique d'exception pour régaler 70 bénévoles de la Croix-Rouge, ainsi que les quatre membres du jury.

Sarah et Mohamed, les deux derniers candidats, se sont retrouvés dans le palace le plus étoilé d'Europe, le George V à Paris, pour disputer la finale de Top Chef. Pour cet évènement, les 2 finalistes étaient accompagnés de leurs anciens adversaires. Ces messieurs ont pris une initiative qui a fait son petit effet lorsqu’ils sont apparus en début d’émission..

"Mais non ! Les gars vous êtes sérieux ?!", a réagi Sarah à l’arrivée de ses coéquipiers qui arboraient tous… la moustache. "C'est quoi ce bordel ? Les mecs jusqu'à la dernière seconde ils jouent aux cons", s'est amusé Mohamed. "On a eu un petit appel hier soir. On s’est dit ‘si on se faisait tous une petite moustache pour l’occasion’", a raconté Pierre. "Moi je trouve que ça leur va bien", s’est réjouie Sarah.