Kendji Girac: ce rêve sur lequel il a fait une croix pour ne pas froisser ses fans

Ce que ses fans pensent de lui a beaucoup d'importance pour Kendji Girac. Ainsi, il s'applique à respecter quelques principes pour éviter toute polémique. Sa compagne et son enfant restent dans l'ombre et il ne souhaite pas les exposer. Il ne veut pas non plus, malgré son grand succès, mettre en avant des signes ostentatoires de richesse. Il sait que son public n'a pas forcément les moyens financiers de porter des vêtements de luxe par exemple.

"Je suis un mec simple, mon public l’est aussi", lance-t-il dans le magazine Paris Match, sorti ce jeudi 10 juin.

Il l'avait déjà confié dans l'émission Sept à Huit en 2016. "Je n’ai pas envie de montrer ce que j’ai aujourd’hui. Je pense aux gens qui se lèvent tous les matins et qui gagnent 1 200 ou 1 300 euros par mois", avait-il expliqué.

Il trouverait ça indécent de trop montrer les signes de sa réussite financière. "Les vêtements non griffés sont réservés aux projecteurs, les montres imposantes et l’attirail Gucci aux intimes", écrit Paris Match cette semaine.

Alors oui, il s'autorise des vêtements et accessoires chers, mais il ne souhaite pas que cela se voit. Il a d'ailleurs renoncé à un rêve de gosse pour le côté tape-à-l'œil que cela représente : une voiture de luxe.

"Je ne veux pas afficher ce que je gagne. Je rêve d’une Ferrari depuis l’enfance, mais je ne l’achèterai pas", explique Kendji Girac au magazine.