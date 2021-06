Choix du prénom de Lilibet: le prince Harry menace d'attaquer la BBC en justice

Harry et Meghan ne comptent pas se laisser faire face aux accusations dont ils font l'objet. Ainsi, le duc de Sussex menace aujourd'hui d'attaquer en justice la BBC. Et pour cause : le groupe audiovisuel a affirmé, dans un article, que le couple n'avait pas demandé l'autorisation de la reine pour appeler leur fille Lilibet, née la semaine dernière. Les avocats du couple ont adressé un courrier juridique à la BBC.

Alors que beaucoup voient dans le choix de ce prénom un pas vers la réconciliation entre Harry et Meghan et la famille royale britannique, la BBC, s'appuyant sur une source royale, a prétendu qu'Elizabeth II n'avait pas été concertée quant au choix du prénom de son arrière-petite-fille. Lilibet "Lili" Diana a été choisi en hommage à la reine (elle est appelée Lilibet par ses proches), mais aussi à la mère d'Harry, la défunte Lady Di.

Pour répondre à ces affirmations de la BBC, Harry et Meghan ont publié un communiqué affirmant que la reine avait été consultée.

"Au cours de cette conversation, Harry a partagé leur envie de nommer leur fille Lilibet. Si la Reine avait refusé, ils n’auraient pas choisi ce prénom", a expliqué leur porte-parole.

Les avocats du duc et de la duchesse de Sussex ont envoyé un courrier à plusieurs médias, les prévenant que si cette information venait à être reprise dans la presse, une action en justice serait menée.

Les relations entre Harry et Meghan ont déjà posé problème par le passé. Rappelons que plusieurs procès sont en cours contre des tabloïds et des paparazzis.