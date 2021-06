Mohamed est le grand vainqueur de Top Chef 2021: "Je vis un rêve éveillé" (vidéo)

Comme l’année dernière, la finale de Top Chef est restée indécise jusqu’au bout. Dans le palace le plus étoilé d'Europe, le George V à Paris, Sarah et Mohamed se sont livré un duel équilibré. L’un, Mohamed, a marqué des points sur son plat, l’autre, Sarah s’est distinguée grâce à son dessert particulièrement original.



Le jury de l’émission n’étant pas parvenu à les départager, tout restait entre les mains des 70 bénévoles de la Croix-Rouge ayant dégusté leur repas. Bilan ? Mohamed a remporté 54,86 % des votes, Sarah 45,14 %. Comme le veut la tradition dans Top Chef, les candidats ont découvert qui l’avait emporté en tirant les couteaux.



Mohamed a poussé un cri de joie après avoir tiré la lame d’acier, synonyme de victoire. "Déjà d’être arrivé en finale, c’était de la folie. Mais alors le fait de tirer cette lame et qu’elle soit pour moi, c’est juste incroyable. Je n’en reviens pas. Je vis un rêve éveillé", a confié le chef de 28 ans.



De son côté, Sarah a eu la déception de tirer la lame de la défaite. "C’est comme ça !", a-t-elle lancé devant les siens qui l’applaudissaient, saluant son "parcours génial". "Ça n’enlèvera rien à l’aventure que j’ai vécue, a-t-elle relativisé. J’ai pris conscience de tout ce que je savais faire. C’est l’expérience qui m’a le plus chamboulé, transformée et fait évoluer".