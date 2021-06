Les membres de la famille de Meghan Markle sont convaincus qu'ils ne la reverront plus jamais: "Elle est dans une classe sociale différente maintenant"

Un parent anonyme de Meghan Markle a affirmé à la chaîne Fox News que Meghan Markle avait coupé les ponts définitivement avec sa famille parce qu'elle agissait comme si elle était "dans une classe sociale différente" et donc "au-dessus d'eux et d'où elle provenait".

L'initié de la famille Markle a évoqué la duchesse de Sussex, 39 ans, tout en insistant sur le fait que ses proches ne souhaitent pas poursuivre une réconciliation.

"Nous sommes clairement dans des classes sociales différentes et nous ne nous parlerons plus jamais", a déclaré la personne – qui n'a pas révélé sa relation avec la mère de deux enfants – à propos de la relation brisée entre Meghan et sa famille.

"Vous ne devriez pas avoir à être quelqu'un que vous n'êtes pas ou une certaine classe pour être accepté et aimé", a ajouté cette personne déçue par l'actrice américaine qui n'a invité que sa mère à son mariage avec le prince Harry.

Meghan et Harry se sont rapprochés géographiquement de la famille de la duchesse lorsqu'ils ont déménagé dans son État natal de Californie l'année dernière, emménageant dans un manoir de 14 millions de dollars à Montecito où ils vivent maintenant avec leur fils de deux ans Archie et leur fille Lili, âgée à peine de quelques jours.

Mais alors que le parent de la duchesse a félicité le couple pour l'arrivée de sa fille, cette personne a admis qu'elle ne croyait pas que la petite Lili jouera un jour avec ses cousins Markle, malgré leur nouvelle proximité géographique.

Selon le parent de Meghan Markle, le fossé entre Meghan et sa famille est entièrement "son choix ", ajoutant que la famille n'a pas l'intention d'essayer de le combler car elle ne veut pas "courir après quelqu'un qui ne veut plus la voir."