Jade Lagardère évoque pour la première fois ses problèmes de santé: "J'ai sombré"

La superbe mannequin belge Jade Lagardère, considérée comme l'une des plus belles femmes du monde, s'est confiée en exclusivité à nos confrères du magazine Ciné Télé Revue. L'épouse de l'homme d'affaires français Arnaud Lagardère a évoqué son confinement en famille, son long silence sur les réseaux sociaux et les problèmes de santé qu'elle a récemment traversés.

Comme tout le monde, Jade regrette que les réseaux sociaux amènent des comparaisons inutiles. Sans filtre, Jade évoque aussi son mari rencontré il y a dix ans, qu'elle considère également comme son meilleur ami.

La jeune femme explique aussi avoir traversé des moments très douloureux après avoir vécu une trahison à l'automne dernier. "J’avais l’impression de ne plus rien ressentir. Dans ces instants, vous pensez que vous ne vous en sortirez jamais. Vous broyez du noir, rien n’avance. J’ai sombré. Je suis devenue boulimique, mais sans me faire vomir. J’avais de grosses pulsions alimentaires. Puis, un jour, je me suis réveillée", détaille la jeune femme qui, depuis cet épisode traumatisant, va beaucoup mieux.

"J’en avais marre de me voir dépérir, ce regard que je projetais me dégoûtait", a-t-elle conclu.