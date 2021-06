Kate Middleton rencontre Jill Biden au G7: looks coordonnés et visite d’une école

Kate Middleton et Jill Biden font toutes les deux leurs premiers pas au sommet du G7. La duchesse préférée des Britanniques et la First Lady américaine ont eu l’occasion de faire connaissance autour d’un thème qui leur tien fortement à cœur.

Kate Middleton et Jill Biden au G7, c'est une première. Elles se sont rencontrées autour d'un thème qui leur tient fortement à cœur : l'éducation des enfants. La première dame américaine est une ancienne enseignante et la duchesse de Cambridge consacre une grande partie de ses activités royales aux enfants. Elles ont donc visité une école. On a donc pu les apercevoir à la Connor Downs Academy de Hayle. Elles semblent d'ailleurs s'entendre à merveille, riant aux éclats sur plusieurs clichés. Elles sont allées voir les lapins dont s'occupent les élèves de l'école. Jill Biden avait amenée des carottes pour l'occasion. Joe Biden et son épouse sont indubitablement les stars de ce sommet puisque c'est la première fois qu'ils vont à la rencontre des autres dirigeants à cause de la pandémie. De son côté, Kate Middleton commence ainsi ses fonctions en tant que membre senior de la famille royale. Elle est appelée à devenir un membre de premier plan de par sa future fonction de reine aux côtés de William.