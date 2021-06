Un ours coincé dans un arbre: il est terrifié par un petit chien

Une vidéo fait le tour des réseaux sociaux montrant un ours qui se réfugie dans un arbre face à un chien. Le petit chien lui aboie dessus. L’ours reste dans l’arbre durant de longues minutes.

On aura appris une chose aujourd’hui : les Yorkshire Terrier sont des chiens terrifiants… aux yeux d’un ours. Une vidéo fait le tour des réseaux sociaux.

On y voit un ours s’introduire dans un jardin du Minnesota, aux Etats-Unis. Quand soudain, le Yorkshire Terrier des habitants arrive en courant et en aboyant.

L’ours, pourtant dix fois plus gros que le chien, panique et grimpe dans un arbre pour être hors de portée de l’animal de compagnie.

Le Yorkshire aboie pendant plusieurs minutes, et l’ours reste réfugié au sommet de son arbre, trop effrayé pour descendre. Finalement, ce dernier profite que le chien se soit éloigné quelques secondes pour filer en courant.