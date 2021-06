Thomas Vergara accusé d'avoir fait du botox: Nabilla donne des explications

Alors qu'il profitait de vacances aux Maldives avec son épouse Nabilla, Thomas Vergara a vu apparaître de nombreux messages sur ses réseaux sociaux, l'accusant de ne plus avoir un visage naturel et d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique, principalement à des injections de botox. Agacée, Nabilla a pris les choses en main et s'est exprimée en story Instagram. "Apparemment, mon petit mari aurait fait du botox", dit-elle depuis les Maldives.

"Chacun est libre"

Thomas réplique alors: "Jamais de la vie. Si j'en avais fait, ce serait figé !". Nabilla bouge alors ses sourcils comme preuve. "Regardez, une personne qui fait du botox ne peut pas lever les sourcils ni plisser les yeux. Le pauvre.... Thomas c'est vraiment la personne sur qui à chaque fois les gens disent : 'Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait ?' Il n'a jamais rien fait, insiste Nabilla. "Autant il y a des hommes qui refont des trucs, ils font ce qu'ils veulent, chacun est libre".

Malgré tout, Thomas Vergara a bien refait quelque chose sur son visage: "Thomas n'a jamais rien fait à part ses dents, c'est vrai. Mais c'est le seul truc."