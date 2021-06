Wilfred, le fils de Boris Johnson, surnommé "Baby BoJo" était la vraie star du G7 (photos)

Il partage la même blondeur que son célèbre père et répond au doux prénom de Wilfred. A l'âge d'un an, le fils des nouveaux mariés Boris et Carrie Johnson, a ébloui les dirigeants du G7 lors d'un barbecue sur la plage samedi soir, alors que la Grande-Bretagne a déployé les grands moyens pour tenter de séduire les plus puissants du monde.

Le petit garçon a été vu en train de marcher maladroitement vers sa mère à Carbis Bay, en Cornouailles, alors que d'autres épouses de dirigeants mondiaux – dont la première dame Jill Biden – ne pouvaient s'empêcher de l'admirer.

Âgé d'un an, Wilfred n'a jamais montré son visage sur les photos officielles, les parents célèbres préférant que son visage ne soit pas montré. C'est donc de dos que l'enfant apparaît sur les clichés officiels, dévoilant de belles boucles blondes se mêlant au gré du vent.

L'épouse d'Emmanuel Macron, Brigitte, faisait également partie du groupe qui s'émerveillait devant le petit Wilfred, qui a rejoint ses parents pour le barbecue qui comprenait au menu des fruits de mer locaux préparés par une cabane de plage à proximité.

Lors du barbecue, les hommes et des femmes les plus puissants du monde ont eu droit à un défilé aérien époustouflant de Red Arrows.

Les dirigeants et leurs épouses ont tous été vus souriants avec émerveillement alors qu'ils regardaient les avions voler au-dessus de leur tête – avec le Premier ministre britannique Boris Johnson tweetant: "Quel spectacle ! Merci aux incroyables flèches rouges de la RAF pour ce spectacle incroyable".

Carrie Johnson était vêtue d'une robe à fleurs élégante, qu'elle a habillée de mocassins dorés pour l'événement moins formel.

Jill Biden a opté pour une robe à imprimé papillon qui se terminait juste en dessous du genou, qu'elle a associée à un châle violet foncé assorti.

La flotte d'avions - connue officiellement sous le nom de Royal Air Force Aerobatic Team - a illuminé le ciel de rouge, de blanc et de bleu patriotiques.