Stromae: son épouse Coralie partage un tendre cliché pour la fête des pères

Coralie Barbier, l'épouse de Stromae a publié sur le réseau social Instagram une superbe photo du chanteur à l'occasion de la fête des pères. On y voit Stromae serrer dans ses bras son fils, alors qu'ils sont allongés sur une serviette de bain bleue. Le chanteur a attaché ses cheveux dans un chignon, et porte de petites lunettes de soleil. Il est avec le fils qu'il a eu avec Coralie et qui est né en septembre 2018.

La styliste bruxelloise a légendé ce cliché avec une petite phrase: "Happy Father's Day" et deux émoticônes en forme de coeurs.