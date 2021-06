LE CHOC: en quelques secondes, il voit sa voiture se faire engloutir par un gouffre à Bombay (vidéo)

Une vidéo d'une voiture s'enfonçant dans une partie effondrée d'un parking situé à Ghatkopar, un quartier de Bombay en Inde, est devenue virale sur les réseaux sociaux dimanche. Beaucoup se sont demandés si quelqu'un se trouvait à l'intérieur du véhicule lorsqu'il est tombé dans le gouffre. Heureusement, personne n'était à bord. L'incident n'a fait aucun blessé.



Un médecin de 67 ans, propriétaire de la voiture, a filmé l'incident qui a duré moins d'une minute. Selon la police, le parking a été construit sur un ancien puits.



Dans la soirée, les autorités ont commencé à pomper l'eau de la partie effondrée afin de localiser la voiture. La police de la circulation a réussi à retirer la voiture du puits vers 21 heures.



Un officier a déclaré : "Nous avons retiré l'eau du puits à l'aide de pompes et après avoir repéré le véhicule, nous l'avons soulevé à l'aide d'une grue."



Le propriétaire de la voiture, le Dr Kiran Doshi, a expliqué que lorsqu’il n’est pas là, c’est son fils qui utilise la voiture.



Comme c'était un week-end, Tapan, le fils de Doshi, était à la maison. Vers 8h30, Mahadev Shigwan, qui lave les voitures des résidents de l'immeuble Ramnivas, a remarqué qu'une partie de l'enceinte en béton s'effondrait.



"Il a donné l'alerte et je me suis précipité sur place et j'ai vu que la voiture s'enfonçait dans le puits. J'ai alors tourné la vidéo", a déclaré Doshi.

Selon les habitants, le bâtiment a été construit il y a plus de 80 ans et la partie en béton il y a environ 40 ans. Il a été construit sur un puits qui alimente en eau les résidents de l'immeuble Ramnivas.

"La moitié du puits a été recouverte par la partie en béton, tandis qu'une partie est restée ouverte. Tout le monde y gare des voitures, et c'est la première fois qu'une partie du puits s'est effondrée", a précisé Doshi.