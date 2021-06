Karim Benzema transformé: ce régime très spécial qui l’aide physiquement

Après 5 ans d’absence en équipe de France, l’attaquant est de retour plus affuté que jamais. Grâce à une préparation physique intensive, mais aussi à un régime marin très élaboré.

C’est le grand jour pour Karim Benzema et les bleus qui débutent l’euro 2020 face à l’Allemagne ce mardi 15 juin. Le retour de l’attaquant du Real-Madrid au sein son équipe nationale sera scruté et commenté par tous les analystes professionnels et amateurs du ballon rond. Brillera-t-il autant dans cette équipe de France que dans son club cette année ? Le footballeur de 33 ans a mis toutes les chances de son côté…

Karim Benzema a mis une place à une routine infaillible pour travailler "sa musculature", "son endurance et sa puissance", relate Le Parisien. Chez lui, il s’astreint quotidiennement à de longues séances de musculation dans la salle qu’il a fait installer à cet effet. Après quoi il rejoint son sauna ou son hammam dans le but de "favoriser au mieux sa récupération".



Concernant son alimentation, rien n’est laissé au hasard. Ces dernières années, Karim Benzema a même fait modifier son régime alimentaire par son chef à domicile, Alberto Mastromatteo, qui lui prépare des plats sans matière grasse. Depuis quelque temps, le sportif suit un régime à base de microalgues, des protéines végétales ultraconcentrées en nutriments et faibles en calories, qui sont "sept fois supérieures à un filet de bœuf".