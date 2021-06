Justin Trudeau est venu seul au G7: l'absence remarquée de son épouse Sophie pose question...

Annoncée dans la presse et qualifié de "couple en or" par le magazine de la haute société britannique Tatler, le couple canadien très glamour formé par Justin et Sophie Trudeau n'était pas au complet pour se rendre au G7 la semaine dernière. L'épouse du premier ministre, Sophie, tant attendue sur le Vieux Continent, n'était remarquablement pas présente lors des différentes réceptions données dans les Cornouailles à l'occasion du G7.

Selon le journal du Telegraph, Sophie Trudeau a préféré rester à la maison près de ses enfants. C'est la fin de l'année scolaire au Canada, et elle a peut être tenu à être présente pour les bilans qui ont généralement lieu à cette période-ci. D'autres journaux évoquent le fait que la Première dame canadienne n'avait pas envie de se soumettre à la quarantaine imposée de retour d'Europe.