Nagui pose avec son épouse... et se fait TACLER sur les réseaux sociaux (photo)

Végétarien et millionnaire, Nagui roule en Tesla, défend la cause animale et l'agriculture raisonnée dès qu'il peut, en télévision ou sur ses réseaux sociaux. L'animateur est engagé, mais s'autorise apparemment quelques écarts.. Comme un aller-retour Paris-Munich en avion pour assister à un match des Bleus.



Une bonne raison?



Sur son compte Instagram, il a partagé très fièrement un selfie de lui et son épouse, dans le stade allemand. Déjà critiqué pour son ton moralisateur, Nagui s'est attiré les foudres de ses fans et des autres, qui n'ont pas manqué de souligner cette aberration, pour quelqu'un qui s'est déjà fait entendre contre les lâchers de ballons.



"Et allez hop un aller-retour en avion... Pour quelqu'un qui est un virtuose de l'écologie ça me fait bien marrer...", ne manque pas de lancer Vincent, en commentaire de la photo de l'animateur. "Dans toutes les émissions, vous parlez d'écologie, d'empreintes carbone etc...", souligne un fan déçu. "T'inquiète pas, il va certainement planter trois arbres pour sa bonne conscience écolo", ironise un autre.

Jaloux?



Malgré tout, Nagui peut compter sur ses fans qui le soutiennent quoi qu'il arrive! "On peut être écologique et ne pas être sectaire, n'est-ce pas? Qu'ils aient pris l'avion, le train, la trottinette, leurs valeurs écologiques demeurent!", dit une internaute pour calmer le débat. D'autres critiquent les "jaloux", tout en soulignant qu'ils n'ont aucune preuve que Nagui n'ait pas pris le train...