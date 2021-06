En pleine souffrance, Françoise Hardy se dit "proche de la fin"

Françoise Hardy, âgée de 77 ans, lutte depuis deux ans contre le cancer. La chanteuse, qui aimerait se faire euthanasier, sait qu'à cause de sa "petite notoriété", "aucun médecin ne voudra courir encore plus le risque d'être radié de l'ordre des médecins".

Elle subit donc au quotidien des traitements très lourds et leurs conséquences épouvantables. Dans une nouvelle interview pour Femme Actuelle, l'artiste se confie sur son état de santé et se dit "proche de la fin". Atteinte d'un cancer du larynx, la chanteuse explique également le "cauchemar" qu'elle vit "à cause de l'absence de salive, du manque d'irrigation de toute la zone ORL, d'un assèchement généralisé et des hémorragies nasales, des détresses respiratoires et autres problèmes qui s'ensuivent".

"Je n'ai plus rien qui fonctionne normalement"

Aujourd'hui, la chanteuse a aussi perdu l'audition au niveau de son oreille gauche. "Je n'ai plus rien qui fonctionne normalement depuis ces thérapies et mes nuits sont pires que mes jours. Il y a toujours pire que ce dont on souffre soi-même, mais ce n'est pas une consolation".

Françoise Hardy ne se montre plus en public. Mais si elle détaille sa souffrance, c'est parce qu'elle est en faveur d'une loi claire qui autorise l'euthanasie en France, toujours en débat à l'heure actuelle. "Mes souffrances physiques ont déjà été si terribles, que j'ai peur que la mort m'oblige à passer par encore plus de souffrance physique." L'artiste aimerait partir dignement, mais pour l'instant, elle doit faire face à sa souffrance.