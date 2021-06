"J'EN AI MARRE!" Julien Lepers, en rage, quitte un plateau de télévision (vidéo)

Visiblement, il y a des sujets qu'il ne faut absolument plus aborder avec l'ancien animateur Julien Lepers... Pourtant, après 27 ans à la tête de l'émission "Questions pour un champion", ses interviewers ne ratent absolument jamais l'occasion de lui demander ce qu'il pense de la présentation de Samuel Etienne, qui a pris sa place. Julien Lepers a en effet été licencié en 2015.

"Je suis pas maso"

Cela fait déjà 6 ans mais apparemment, l'épisode lui reste en travers de la gorge. "Je ne le regarde jamais", dit-il sans hésitation, lorsque Jordan de Luxe, l'animateur de "L’Instant de luxe" sur la chaîne française Non Stop People, lui pose la question. "C'est pas pour Samuel", explique-t-il. "Mais je n'ai pas vocation au masochisme. Je suis pas maso, je connais cette émission, j'ai inventé son titre "question pour un champion", à Paris, dans un restaurant", dit-il, alors qu'on sent l'énervement monter.

"Ca me fait mal!"

"Ca veut dire quoi, "je suis pas maso"?", lui demande alors Jordan de Luxe. "Parce que ça me fait mal, c'est tout!", répond Julien Lepers la main sur son coeur. "Je n'ai pas envie de me faire mal. Je ne regarde pas."

Jordan de Luxe insiste alors: "Mais, c'est quoi, le problème? Vous ne voulez plus en parler, de cette époque? J'ai l'impression que ça vous touche". On voit dans le regard de Julien Lepers, que sa patience a des limites.

"Ça s’arrête là"

"Non mais tu sais quoi? Ça m’énerve, ça m'énerve parce que ça fait 3.000 fois qu’on me pose la question! Je commence à en avoir marre. Puisque c'est comme ça, ça va être très simple. J’ai de la patience, mais ça a des limites. Ça s’arrête là, je m’arrête là. Merci beaucoup Jordan de ton invitation. C’est comme ça, j’en ai marre, tu as compris? Merci, au revoir".

"Revenez!", lance alors Jordan, hors cadre. "Je ne parle plus de Questions pour un champion!" "juré?", demande Julien Lepers. "Mais oui, promis Julien! Ca sert à rien de vous énerver comme ça, venez! C'est normal que je vous pose cette question".

Julien Lepers se rassoit alors et dit d'un ton ferme: "Question suivante!"