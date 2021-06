A la recherche de baleines, des touristes ne voient pas qu'un cétacé se trouve en fait juste derrière leur bateau (photo)

Des admirateurs de baleines ont vécu un moment pour le moins cocasse au Mexique, relate ce matin le journal du Sun. Alors qu'ils avaient embarqué dans un bateau et observaient l'océan à la recherche du mammifère géant, une baleine a pointé le bout de son nez à quelques mètres à l'arrière de leur embarcation. Les touristes captivés qui observaient au loin ont alors été alertés par des occupants d'un autre bateau qui leur ont dit de regarder derrière eux.

Eric Smith, le photographe de ce moment cocasse témoigne dans le journal du Sun l'ironie de la situation: "Elle a lentement et silencieusement mis la tête au-dessus de l'eau pour regarder autour d'elle. J'étais dans un autre bateau à quelques dizaines de mètres et j'ai saisi le moment juste avant que tout le monde ne réalise qu'elle était si proche. Quand tout le monde s'est retourné, elle a rapidement coulé sous la surface. Des applaudissements et des rires hystériques s'ensuivirent."

Sur le cliché pris par Eric, on peut voir l'un d'eux lever les bras en signe de triomphe alors qu'ils capturaient le moment de leur vie au large du Mexique.