Le volte-face de la marque de lingerie Victoria's Secret: "Nous ne nous préoccupons plus de ce que veulent les hommes..."

C'était l'une des marques les plus glamours du monde, connue pour son défilé de mannequins sexy et minces, qui s'entraînaient pendant des mois pour s'assurer qu'elles apparaîtraient sous leur plus beau jour lors du fameux défilé annuel des Anges qui avait lieu généralement à l'automne.

Après avoir fait face à des années de chute vertigineuse dans les ventes et à des remarques sur son manque de diversité, Victoria's Secret a finalement succombé à ses critiques.

Le géant de la lingerie a dévoilé les noms de ses nouvelles ambassadrices dans le monde dont Priyanka Chopra Jonas et Megan Rapinoe.

L'actrice indienne Priyanka, 38 ans, mariée au chanteur Nick Jonas, et l'avocate et footballeuse LGBT Megan, 35 ans, rejoignent une liste d'autres "icônes de premier plan" qui ont été recrutées pour "façonner l'avenir de la marque", a rapporté le site de Page Six de mercredi.

Une source a déclaré à la publication que les femmes ne poseraient pas en lingerie, mais "apparaîtraient plutôt dans un podcast et dans des supports marketing pour espérer une reprise de la marque".

Martin Waters, qui a été nommé directeur général en février après avoir été à la tête des affaires internationales de Victoria's Secret, a déclaré au New York Times que la marque "devait cesser de se préoccuper de ce que veulent les hommes et devait se tourner sur ce que veulent les femmes".

Lorsqu'on lui a demandé si les Anges (l'appelation des fameux mannequins choisis par la marque) feraient un retour, Martin Waters, a déclaré: "Pour le moment, je ne le considère pas comme étant culturellement pertinent."

Et de conclure: "Je savais que nous devions changer cette marque depuis longtemps, nous n'avons tout simplement pas eu le contrôle de l'entreprise pour pouvoir le faire."