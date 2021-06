Christina Milian partage d'adorables photos avec son fils Kenna: "Câlins avec mon petit ours en peluche"

Le 24 avril dernier, Kenna, le petit garçon de Christina Milian et Matt Pokora a vu le jour. Fière de son troisième enfant, la maman n'hésite pas à partager des photos avec lui sur son compte Instagram.

Christina Milian est une maman comblée. Elle semble entretenir une belle relation avec sa fille aînée, Violet, âgée de 11 ans et née d'une précédente relation. Et désormais, elle a aussi deux petits garçons, Isaiah et Kenna, issus de son histoire d'amour avec Matt Pokora. Les deux artistes sont fans de leurs enfants et n'hésitent pas à partager de nombreuses photos sur leur compte Instagram respectif. Sur la dernière en date, on peut voir la chanteuse couchée dans un lit avec son petit dernier.

"Câlins avec mon petit ours en peluche", écrit la maman, avec le hashtag Jetlag. Ces photos ont en effet été prises à Paris. Matt Pokora et sa famille sont de retour dans le pays natal du chanteur puisque ce dernier a de grands projets en France : monter sur les planches. Il l'a révélé au Parisien : "On débarque tous pour six mois". Il sera sur la scène du théâtre de la Madeleine à Paris dès le 17 septembre.

Mais ce n'est pas seulement pour le travail qu'il est de retour en France, il tenait aussi à ce que ses fils découvrent la culture dans laquelle il a grandi.