JoeyStarr clashe violemment Kool Shen en pleine interview: "Il est trou du c**" (vidéo)

JoeyStarr n'y a pas été de main morte quand on lui a demandé d'évoquer sa relation avec Kool Shen, son ancienne acolyte de Suprême NTM, lors d'une récente interview.

Dans les années 90, JoeyStarr et Kool Shen formaient le duo Suprême NTM. Un groupe mythique qui s'était séparé en 1998, avant de se reformer en 2008 pour une série de concerts. Alors qu'un biopic, intitulé "Suprêmes", racontera bientôt l'histoire du duo de rap, JoeyStarr s'est exprimé sur leur relation actuelle sur la chaîne YouTube The Call. Lorsqu'on lui demande quel est le dernier message de Kool Shen qu'il a reçu, la rappeur et comédien répond: "J'ai appris il y a deux semaines que Kool Shen m'avait bloqué sur son téléphone depuis 3 mois". En connaît-il la raison ? JoeyStarr se contente de répondre: "Il est trou du c**, il est trou du c**. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?".

L'ancien duo est-il comme un vieux couple, avec "des périodes de tension et après, ça se rabiboche" ? Encore une fois, JoeyStarr est cash: "Il n'a jamais voulu faire la gonzesse, mais pourtant, il se comporte comme une gonzesse".