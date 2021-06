Heidi Ferrer, scénariste de Dawson's Creek, s'est suicidée après avoir combattu le Covid-19 pendant 13 mois

À 50 ans, Heidi Ferrer, scénariste de Dawson's Creek, a décidé de mettre fin à ses jours le 26 mai dernier. Pendant 13 mois, elle a souffert d'un Covid long.

Le 26 mai, Heidi Ferrer s'est suicidée à son domicile de Los Angeles, en Californie, a annoncé sa famille. La scénariste de Dawson's Creek, mère d'un enfant, a contracté le coronavirus en avril 2020. Elle a d'abord ressenti des courbatures, puis de graves douleurs aux pieds et aux chevilles, de la fatigue et avait des symptômes grippaux. Malheureusement, son état s'est aggravé et elle a été alitée en juin 2020. Au cours des mois qui ont suivi, elle a commencé à avoir des tremblements neurologiques.

Sur son blog, Heidi Ferrer expliquait sa lutte contre le Covid-19, qui la paralysait. Elle a notamment déclaré: "Le Covid ne gagnera pas". "Le monstre est réel et il est venu pour moi. Se remettre du Covid-19 a été l'une des choses les plus difficiles que je n'ai jamais vécues et j'ai traversé beaucoup de choses. Dans mes moments les plus sombres, j'ai dit à mon mari que si je n'allais pas mieux, je ne voulais pas vivre comme ça. Je n'étais pas suicidaire, je ne voyais simplement aucune qualité de vie sur le long terme."

Heidi Ferrer a également expliqué aux malades du Covid de longue durée qu'il ne fallait jamais abandonner. En août dernier, son état s'est amélioré... Mais malheureusement, sa santé s'est à nouveau rapidement détériorée. Après une bataille de 13 mois, elle a mis fin à ses jours. Son mari Nick Guthe, également scénariste, réalisateur et producteur, a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Leur fils est âgé de 13 ans.