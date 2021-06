Moundir (Koh Lanta) révèle avoir frôlé la mort à cause du covid: "J'ai passé 5 jours en réanimation" (vidéo)

Moundir Zoughari était l'invité du RTL INFO avec Vous afin de présenter son livre Père et fils. Dans cet ouvrage, le candidat emblématique de Koh Lanta rend hommage à son père et aborde ses origines.

Atteint du covid il y a quelques mois, Moundir a traversé des moments très difficiles. Mais aujourd'hui "tout va bien", dit-il. "Je suis mieux aujourd'hui, qu'il y a 90 jours", confie l'ex-aventurier. "C'est la réalité de ce qui se passe actuellement en réanimation, l'état de quelqu'un gravement malade et qui frôle la mort tout simplement. Au bout d'un moment, il faut mettre en évidence ce qui est vrai. Le covid-19 est tout sauf une grippe".



L'homme de 47 ans est en bonne santé et n'est pas une personne à risque. Pourtant, il s'est senti partir à un moment donné. "La réalité est que la douleur était juste insupportable. J'avais demandé qu'on me mette dans le coma, mais le médecin a refusé en me disant qu'il n'y avait pas de produit miracle contre le covid et qu'il fallait que je dorme sur le ventre, 2 fois 5 heures sur les 5 jours que j'ai passés en réanimation. Il avait raison".