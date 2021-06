Catharina-Amalia, princesse des Pays-Bas, REFUSE son allocation annuelle de 2 millions de dollars: voici pourquoi

La princesse Catharina-Amalia a écrit une lettre au Premier ministre néerlandais Mark Rutte expliquant qu'elle refusait l'indemnité annuelle qui devait lui être allouée dès le mois de décembre, soit 2 millions de dollars. Une première au sein de la famille royale.

Catharina-Amalia a 17 ans et est la future Reine des Pays-Bas. Dès ses 18 ans, la fille du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima doit recevoir une allocation annuelle de 2 millions de dollars, soit 1,6 millions dollars. Une somme qu'elle vient de refuser. Dans une lettre adressée au Premier ministre Mark Rutte, elle a fait part de son "malaise".

"Le 7 décembre 2021, j'aurai 18 ans et, selon la loi, je recevrai une allocation. Cela me met mal à l'aise tant que je n'ai rien fait en tour, et alors que d'autres étudiants traversent une période bien plus difficile, surtout durant la pandémie de coronavirus", a écrit la jeune femme. Catharina-Amalia a par ailleurs expliqué qu'elle rembourserait les 400.000 dollars qu'elle a reçus jusqu'à présent. Elle ne veut rien obtenir tant qu'elle ne "générerait pas des revenus" dans son "rôle de princesse d'Orange".

Selon le Guardian, c'est la première fois qu'un membre de la famille royale prend une telle décision.



© Isopix