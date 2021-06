Meghan Markle prend la parole pour la première fois depuis son accouchement

Le 4 juin, Meghan Markle et le prince Harry accueillait leur deuxième enfant : Lilibet Diana. Deux semaines après son accouchement, la duchesse prend la parole.

Meghan Markle est prête à donner sa première interview depuis qu'elle a donné naissance à sa fille Lilibet "Lili" Diana il y a deux semaines.

La duchesse de Sussex, 39 ans, parlera de son premier livre pour enfants, "The Bench", sur NPR avec Samantha Balaban, selon Omid Scobie, rédacteur en chef de la presse royale.

Dans les jours qui ont suivi la naissance de Lilibet, Meghan a publié "The Bench", qui s'inspire d'un poème qu'elle a écrit pour son mari, le prince Harry, juste après la naissance de leur premier enfant, Archie, qui a eu deux ans en mai.

Le livre, qui comporte également une illustration du nouveau-né des Sussex, a atteint la première place de la liste des meilleures ventes de livres d'images pour enfants du New York Times après sa sortie.

Mercredi, la duchesse de Sussex a remercié ses fans dans un message partagé sur le site Archewell des Sussex, notant que son histoire sur les pères et les fils dépeint "une autre facette de la masculinité".

"Bien que ce poème ait commencé comme une lettre d'amour à mon mari et à mon fils, je suis encouragée de voir que ses thèmes universels d'amour, de représentation et d'inclusivité trouvent un écho dans les communautés du monde entier, explique-t-elle. À bien des égards, la recherche d'un monde plus compatissant et plus équitable commence par ces valeurs fondamentales. De même, dépeindre une autre facette de la masculinité - celle qui est fondée sur la connexion, l'émotion et la douceur - c'est donner l'exemple d'un monde que tant de gens aimeraient voir pour leurs fils et leurs filles."