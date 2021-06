Miley Cyrus fête les 13 ans de sa rupture avec Nick Jonas et son tube "7 Things": "Je voulais le punir"

Miley Cyrus a connu une histoire d'amour avec Nick Jonas lorsqu'ils avaient 15 ans. A l'époque, la star de "Hannah Montana" n'avait pas supporté la rupture et en avait une chanson. "7 Things" était alors devenu un tube. 13 ans plus tard, elle s'en souvient avec le sourire et partage de vieux dossiers.

Miley Cyrus a fait en sorte que ses fans se délectent de la nostalgie de l'époque où elle sortait avec Nick Jonas tout en célébrant le 13e anniversaire de son célèbre morceau de rupture "7 Things" - qui concerne le célèbre membre du boys band.

La star de "Hannah Montana", âgée de 28 ans, a partagé une collection de photos et de vidéos du clip "7 Things" sur Instagram jeudi, avec la légende "13 years of 7 things". Parmi les images postées, Miley a taquiné les fans de Niley avec une capture d'écran du clip qui la montre tenant une photo de Jonas, 28 ans, couverte par un morceau de papier griffonné.

La chanteuse n'a pas seulement tagué le frère Jonas dans le diaporama, mais aussi son ancienne co-star de Disney, Selena Gomez, dans une vidéo de retour en arrière où ils chantent tous les deux la chanson aux Teen Choice Awards 2008.

Le duo a fait grand bruit à l'époque, puisque le crooner "Jealous" est sorti avec Selena Gomez après que lui et Miley Cyrus se soient séparés l'année précédente. Tout en se moquant de la rumeur du triangle amoureux adolescent, elle a également posté un passage de ses mémoires de 2009, "Miles to Go", qui contient un passage sur le fameux morceau.

"J'étais en colère quand j'ai écrit '7 Things', écrivait-elle. Je voulais le punir, me venger du mal qu'il m'avait fait. Ça commence par une liste de ce que je 'déteste'. Mais je ne suis pas une haineuse. Mon cœur savait dès le départ que ça allait se transformer en chanson d'amour... Pourquoi a-t-il droit à une chanson d’amour ? Parce que je ne le hais pas. Je ne me laisse pas haïr qui que ce soit. Ce n’est pas ma manière de fonctionner. C’est une chanson sur pourquoi je devrais le détester, mais ce n’est pas le cas et je ne sais pas pourquoi. Ça parle de pardon et d’oubli. Voici ce que je ressens : c’est difficile d’imaginer que notre histoire d’amour a une fin. Mais au moins, j’en tire des bonnes chansons."

À l'époque, la chanteuse n'a pas identifié la source anonyme de sa haine, se référant à lui seulement comme "Prince Charmant" tout au long de l'autobiographie. En 2018, cependant, Jonas a confirmé que la chanson était à son sujet: "Je n'ai jamais entendu directement cela de la part de Miley, mais elle porte une plaque de chien que je lui ai donnée quand j'avais 14 ans (dans le clip, ndlr). J'étais en fait plutôt flatté, pour être honnête, parce qu'elle est là pour toujours et je sais que c'est de moi qu'il s'agit", a-t-il déclaré dans une interview.

Ni Jonas ni Gomez n'ont encore commenté le post, mais d'autres célébrités qui suivent le chanteur de "Malibu" n'ont pas tardé à s'extasier sur le statut d'icône de la chanson. "Ma chanson préférée à ce jour", a commenté Amelia Gray Hamlin. Parmi les personnes qui ont célébré l'anniversaire du disque, Bella Thorne, une autre star de Disney, a commenté : "Mes sœurs sont dans cette vidéo ! Elles avaient 15 ans." Hailey Baldwin a également ajouté : "Iconique".