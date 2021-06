Nabilla donne des nouvelles rassurantes de Milann: "Ça fait tellement peur"

Grosse frayeur pour Nabilla et Thomas. Leur fils, Milann, 1 an et demi, a eu des problèmes respiratoires et « semblait s’étouffer ». Ses parents l’ont donc emmené en urgence à l’hôpital. Heureusement, tout va bien. Nabilla a donné des nouvelles rassurantes de son fils.

Nabilla a eu très peur. Vendredi soir, alors qu’elle était dans son lit, elle a entendu leurs pleurs de son fils dans le babyphone. « Quand je suis allée voir dans son lit, il avait vraiment la tête qui était toute rouge, » raconte-t-elle sur Snapchat. Nabilla et Thomas se rendent directement à l’hôpital. Ce samedi, elle donne des nouvelles rassurantes de Milann et se confie : "Le docteur m’a expliqué que si on ne l’avait pas emmené, il aurait pu s’étouffer parce que là où il doit respirer, ça se resserrait. Je me rends compte que quand on a des enfants, c’est un truc de fou parce que ça fait tellement peur ce genre de choses. Grâce à Dieu, c’est pas très grave. Mais c’est vrai qu’il faut toujours avoir les bons réflexes." Milann apparaît ensuite en bonne santé, jouant au docteur avec ses peluches.